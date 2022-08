Ajax praat met Hakim Ziyech over terugkeer

Heracles zal tegen Jong PSV anders voor de dag moeten komen dan in Utrecht

Trainer John Lammers van Heracles was zondag in de aanloop naar het treffen van maandagavond tegen Jong PSV duidelijk: „Een ploeg met goede individuele spelers, die samen ook nog eens een sterk team vormen. Als wij in Eindhoven spelen zoals tegen Jong FC Utrecht, dan gaan we het heel lastig krijgen.”

21 augustus