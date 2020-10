Ajax reist zonder Huntelaar, maar mét talent Brobbey af voor CL-kraker tegen Atalanta

Ajax speelt dinsdagavond in Italië de tweede groepswedstrijd, tegen de werkgever van Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers. In dat duel zal Huntelaar in ieder geval geen speelminuten maken, aangezien hij niet mee is naar Italië. Waarom hij thuis blijft, is niet bekendgemaakt. Afgelopen zaterdag scoorde hij nog twee keer tijdens de 0-13 overwinning bij VVV-Venlo.