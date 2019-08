Ajax tegen Chelsea, Valencia en Lille; prijzen voor Van Dijk en De Jong

MonacoAjax speelt in de poulefase van de Champions League dit seizoen tegen Chelsea, Valencia en Lille OSC. De halve finalist van vorig seizoen werd bij de loting in Monaco gekoppeld aan deze teams. Virgil van Dijk werd verkozen tot UEFA Player of the Year. Van Dijk werd bovendien verkozen tot beste verdediger, Frenkie de Jong tot beste middenvelder.