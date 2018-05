Ajax tegen Sturm Graz of PAOK in tweede voorronde CL

De EL-winst van Atlético betekent namelijk dat de nummer drie uit de Franse Ligue 1 zich direct plaatst voor de Champions League. De plek die hierdoor vrijkomt in de derde voorronde wordt vergeven aan de nummers twee van Tsjechië en Turkije. Hierdoor kan Ajax alleen nog Sturm Graz of PAOK treffen.



De loting van dit tweeluik vindt plaats op dinsdag 19 juni. De heenwedstrijden zijn op 24 en 25 juli, de returns een week later. Als Ajax de tweede voorronde weet te overleven spelen de Amsterdammers op 7/8 augustus en 14/15 augustus in de derde voorronde. Als Ajax deze ronde overleeft volgen de play-offs op 21/22 en 28/29 augustus waar ze spelen voor een plek in de groepsfase.