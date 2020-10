Ajax treft Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland in groepsfase Champions League

Liverpool veroverde afgelopen seizoen met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum met grote overmacht de landstitel. Naaste belager Manchester City eindigde op een achterstand van maar liefst 18 punten als tweede. Het elftal van coach Jürgen Klopp won de Champions League in 2019. Ajax trof Liverpool alleen in het seizoen 1966/1967 in Europees verband. Ajax speelde gelijk op Anfield en was voor eigen publiek in de dichte mist met 5-1 te sterk in het Olympisch Stadion.