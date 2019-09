Ajax verkoopt Cassierra aan Belenenses

Lucas Schoofs (22) doorstaat fitheids­test en tekent bij Heracles

2 september ALMELO - Vorige week trainde Lucas Schoofs (22) al twee keer mee met Heracles om te kijken of hij fit genoeg is om aan te sluiten. Het antwoord is: ja. De middenvelder tekent een prestatiecontract voor een jaar in Almelo, met een optie voor nog een seizoen.