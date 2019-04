Ajax verovert óók de hoofdstad van het voetbalkapitalisme

Door Sjoerd Mossou



Het kabaal was werkelijk overweldigend in de openingsfase, met klassiek Engels gezang dat verpletterend bleef hangen, onder het peperdure akoestische dak van het Tottenham Hotspur Stadium.



Maar steeds iets zachter draaide Ajax de volumeknop al binnen een paar minuten, steeds iets meer vertwijfeld klonk het ‘Oh when the Spurs go marching in’ – en niet veel later maakte Donny van de Beek de 0-1. Vijftien minuten gespeeld. Totale Amsterdamse overmacht. Doodse stilte.



Op zijn lange tour door de Champions League had Ajax al vrijwel heel Europa veroverd, maar nog niet Engeland, het voetballand van de onbegrensde mogelijkheden. Het land van tradities én perverse bakken vol met geld, een voetbalcultuur haast geobsedeerd door miljoenensalarissen en transfersommen.



