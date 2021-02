Ajax weet dat Idrissi direct kan leveren

Door Johan Inan



Idrissi wordt bij Ajax gezien als de opvolger van Quincy Promes. Die aanvaller staat al weken in de concrete belangstelling van zijn voormalige club Spartak Moskou. Ajax zette in op de jackpot voor Promes.



Jackpot? Nou, in ieder geval op een som waarmee de Amsterdamse club aanvankelijk nog hoopte winst te maken op de in 2019 voor zo’n 16 miljoen gekochte international ook. De vraagprijs tikte toen nog, inclusief bonussen, de 20 miljoen aan. Daar kan Spartak Moskou, dat door belastingen nog meer geld kwijt is voor Promes, niet aan voldoen.



Promes verloor dit seizoen zijn basisplek en werd verdacht van betrokkenheid bij een steekincident. Zodoende bracht hij zorgen en lasten met zich mee. Erik ten Hag wilde hem dolgraag behouden maar Promes zette zelf zijn zinnen op een terugkeer naar Rusland. Daar stond niet iedereen bij Ajax onwelwillend tegenover.