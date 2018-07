Ajax wil Blind, 'Pavard niet te koop', nieuwe aanwinst Vitesse

De Franse international Benjamin Pavard is na zijn uitstekende optreden in de Franse ploeg tijdens het WK voetbal fors in waarde gestegen. Zijn club VfB Stuttgart is echter niet van plan de 22-jarige verdediger deze zomer te laten gaan en hebben hem als 'niet te koop' bestempeld. ,,We zullen Pavard dit jaar niet laten gaan voor 50 miljoen euro", zegt sportief directeur Michael Reschke in de Stuttgarter Zeitung. ,,We gaan er alles aan doen om te zorgen dat hij nog een jaar bij ons speelt."



Pavard, die afgelopen zaterdag met een verwoestend schot de 2-2 maakte tegen Argentinië heeft nog een contract tot 2021 in Stuttgart.