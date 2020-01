Ajax wil Ryan Babel per direct huren van Galatasaray

Babel, die afgelopen zomer de gevoelige overstap maakte van Besiktas naar Galatasaray, staat zelf open voor een terugkeer naar Ajax. De 63-voudig international aast op een prominente rol komende zomer op het EK en wil zich bij de Amsterdammers in de kijker blijven spelen.



Ajax is momenteel met Galatasaray in gesprek over de voorwaarden. Mochten beide clubs eruit komen, dan gaat Babel zijn derde termijn tegemoet in de hoofdstad. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding en speelde tussen 2004 en 2007 in de hoofdmacht, waarna hij naar Liverpool vertrok. In het seizoen 2012/13 kwam Babel ook een seizoen uit voor Ajax.