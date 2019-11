Ajax worstelt vaak op Franse bodem: al zeven duels op rij zonder winst

De verrichtingen van Ajax in Europa zijn imposant, alleen gaat dat niet op voor de prestaties in Frankrijk. Voor de uitwedstrijd tegen Lille hebben de Amsterdammers in dat land nu al zeven wedstrijden niet gewonnen.

30 oktober 2002, toen won Ajax voor het laatst in Frankrijk. Met 2-0 bij Olympique Lyon, de club die het daarna wel vaker tegen zou komen. Maar of het nu in groepsfase van de Champions League, of de halve finale van de Europa League was: in het land van wijn, stokbrood en kaas kon het de laatste jaren maar niet winnen. Een overzicht.

2017: Nice-Ajax 1-1

De laatste keer dat Ajax in Frankrijk speelde, was in en tegen Nice. Het zorgde in de voorronde van de Champions League voor een goede uitgangspositie. Met dank aan de gelijkmaker van Donny van de Beek, na een eerder doelpunt van Mario Balotelli. Een week later eindigde het in Amsterdam weer gelijk, maar door de 2-2 gingen de Fransen door.

2017: Olympique Lyon-Ajax 3-1

Dat was niet het geval in de ontmoeting daarvoor. Ajax bereikte een paar maanden eerder de finale van de Europa League ten koste van van Olympique Lyon. Ondanks een 3-1 nederlaag. Na de 4-1 in Amsterdam maakte het team van Peter Bosz het zich wel onnodig moeilijk aan de Rhône. Toch was het een prestatie voor de eeuwigheid, want het bracht de Amsterdammers voor het eerst sinds 1996 in een Europese finale.

2014: PSG-Ajax 3-1

Nog een sprongetje terug in de tijd. Drie jaar eerder trof Ajax in de Franse hoofdstad enkele oude bekenden in de groepsfase van de Champions League. Gregory van der Wiel en Maxwell, maar ook Zlatan Ibrahahimovic. Het piepjonge Ajax kwam in Parijs aardig mee tegen de miljoenenploeg, waarvoor Zlatan uiteraard scoorde. In de slotfase maakte de Zweed de belangrijke 2-1.

Volledig scherm Zlaten schiet PSG op 2-1 tegen Ajax in het Prinsenpark. Links Mike van der Hoorn. © ANP

2011: Olympique Lyon-Ajax 0-0

Weer drie jaar daarvoor hield Ajax hoop na een bezoek aan Frankrijk. Opnieuw groepsfase van de Champions League. Ondanks dat het weer niet won, maar zo voelde de 0-0 in het Stade de Gerland wel. Door het gelijkspel had Ajax een goede uitgangspositie voor de laatste speelronde om door te gaan. Op doelsaldo, tot de 3-0 nederlaag tegen Real en de 7-1 zege van Lyon op Dinamo Zagreb.

2010: Auxerre-Ajax 2-1

Het honderdste doelpunt van Ajax in de Champions League van verdediger Toby Alderweireld had weinig waarde voor het Ajax van toen nog Martin Jol. De trainer zou later dat seizoen vertrekken en onder opvolger Frank de Boer konden de Amsterdammers Auxerre nog net voor blijven om derde te worden in de groep, ondanks de uitglijder in het Stade l’Abbé-Deschamps.

Volledig scherm Luis Suárez in de mangel bij Adama Coulibaly en Cédric Hengbart van Auxerre. © AFP

2009: Olympique Marseille-Ajax 2-1

Deze keer ging het in Frankrijk om de achtste finale van de UEFA Cup. Op deze avond speelde Van der Wiel nog voor Ajax. De rechtsback kreeg twee gele kaarten en dus rood, waardoor Ajax het tegen het fysieke Marseille nog zwaarder kreeg. Door de 2-1 van Luis Suárez hield Ajax evenwel zicht op het bereiken van de volgende ronde. Na de 2-2 een week later in Amsterdam lukte dat overigens niet.

2005: Auxerre-Ajax 3-1

Een slagveld was het voor de Nederlandse clubs in de UEFA Cup. Feyenoord vloog eruit, net als Heerenveen en dus ook Ajax. Alleen AZ ging verder, maar het meest opvallend was toch de uitschakeling van de Amsterdammers. Na de 1-0 thuis ging het in de slotfase in Auxerre mis voor het team van Ronald Koeman, vijf minuten voor tijd kopte invaller Lionel Mathis raak voor de beslissende 3-1.