Ajax zonder Dolberg naar Oostenrijk, Labyad kan debuut maken

Nieuwkomer Zakaria Labyad kan in Oostenrijk zijn officiële debuut maken voor de Amsterdammers. De Marokkaan zat vorige week in de Johan Cruijff Arena nog een schorsing uit.



Benjamin van Leer stapt niet in het vliegtuig. De doelman is ziek geweest en wordt vervangen door Dominik Kotarski. In de derde voorronde is Standard Luik de volgende tegenstander van Ajax of Sturm Graz.



De volledige selectie: Onana, Lamprou, Kotarski, De Ligt, Kristensen, Tagliafico, Wöber, Blind, Mazraoui, Frenkie de Jong, Schöne, Van de Beek, Eiting, Siem de Jong, Ziyech, Tadic, Neres, Labyad, Huntelaar, Lang, Sierhuis.