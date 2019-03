Alaphilippe: Dit wilde ik niet laten gaan

video Vuurwerk tijdens laatste training voor Go Ahead Eagles - FC Twente

11:17 HENGELO - FC Twente werd zaterdagochtend door de supporters gesteund bij de laatste training voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De fans kwamen in groten getale richting het trainingsveld in Hengelo. Daar werd de ploeg van Marino Pusic toegezongen en werd er vuurwerk afgestoken.