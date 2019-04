Alaphilippe herstelt voortvarend en doet mee aan Brabantse Pijl

VIDEO PH de eerste kampioen in het amateur­voet­bal

18:41 HELLENDOORN - PH is de eerste kampioen in district Oost. De Almelose club veroverde zaterdagmiddag de titel door met 6-0 te winnen bij Hellendoorn. Met een voorsprong van 16 punten en nog vier wedstrijden te spelen is PH onbereikbaar geworden voor naaste concurrent Bergentheim, dat bovendien verloor.