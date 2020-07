Alaphilippe hervat seizoen in Strade Bianche

Julian Alaphilippe keert op 1 augustus terug in de Strade Bianche, de koers die de Fransman vorig jaar won. Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step bevestigde vandaag dat Alaphilippe in de Toscaanse klassieker zijn seizoen hervat na de lange onderbreking van het wielerseizoen vanwege het coronavirus.

,,Mijn zege vorig jaar gaf me een geweldig gevoel, het was een van de mooiste momenten in dat seizoen", zegt de Fransman. ,,Ik houd van het parcours en de sfeer. Het is interessant om juist daar het seizoen te hervatten, met een totaal andere voorbereiding dan vorig jaar."

Een week later zal Alaphilippe ook in Milaan-San Remo starten. Vorig jaar won hij voor het eerst een van de zogenoemde wielermonumenten. ,,Ik beschouw dat als het grootste succes tot dusverre in mijn loopbaan. Een 'monument' winnen op de Via Roma was ongelooflijk."

Daarna vervolgt Alaphilippe het seizoen in het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus) en het Frans kampioenschap (23 augustus), waarna de Tour de France volgt, vanaf 29 augustus. De 28-jarige Fransman droeg in de Tour van vorig jaar veertien dagen de gele trui. ,,De Dauphiné is de beste voorbereiding op de Tour met een aantal zware ritten. Ik kijk uit naar de hervatting van het seizoen en ben benieuwd hoe ik ervoor sta", meldt hij vanuit het trainingskamp van zijn ploeg in het Italiaanse Val di Fassa.