Alaphilippe laat ‘Lombardije’ schieten

Michel Bastos (ex-Excelsior) zet punt achter loopbaan

12:00 Voormalig Braziliaans international Michel Bastos heeft een punt achter zijn lange loopbaan gezet. De 36-jarige oud-speler van Feyenoord (jeugdopleiding) en Excelsior vindt het na zeventien seizoenen welletjes. Bastos kwam tot tien interlands voor Brazilië en was actief bij het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Hij speelde ook voor onder meer Olympique Lyon, Lille, Schalke 04, AS Roma en São Paulo.