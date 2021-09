Alaphilippe pakt tweede wereldtitel op rij na indrukwekkende solo, zilver voor Van Baarle

Julian Alaphilippe is in Leuven voor het tweede jaar op rij wereldkampioen wielrennen geworden. De Fransman was duidelijk de sterkste man in koers en plaatste op 18 kilometer van de streep de beslissende demarrage. Dylan van Baarle was de beste Nederlander met een knappe tweede plaats.

De koers barste al zeer vroeg los. Remco Evenepoel zocht de aanval en kreeg een aantal renners mee. Nadat Evenepoel teruggepakt werd, maakten de Belgen de koers bikkelhard. Het peloton dunde hierdoor flink uit, waarna Evenepoel opnieuw voor de aanval koos. Dit keer kreeg hij Dylan van Baarle mee.

De topfavorieten verstopten zich lange tijd, totdat Julian Alaphilippe het bal opende. De titelverdediger plaatste een aanval die het begin van de definitieve schifting betekende. Wout van Aert en Mathieu van der Poel konden de Fransman volgen en er ontstond een nieuwe groep van 17 renners.

Volledig scherm Alaphilippe komt juichend over de streep. © BELGA

Het werd duidelijk dat Alaphilippe bijzonder goede benen had vandaag. Hij plaatste nog twee keer een versnelling en die laatste was raak. Niemand kon de wereldkampioen volgen. Op indrukwekkende wijze maakte de Fransman het karwei af. Niemand zag Alaphilippe meer terug en in Leuven kon hij al ruim voor de streep juichen.Dylan van Baarle was verrassend sterker dan Mathieu van der Poel vandaag. Van Baarle zat in een achtervolgend groepje van vier en mocht sprinten voor een podiumplek. Dat deed de Nederlander met verve, want hij klopte de andere achtervolgers en drukte zijn wiel als tweede over de lijn.

Voor de Belgen eindigde het WK in een grote teleurstelling. Wout van Aert werd vooraf als de absolute topfavoriet gezien, maar in de finale kon hij het tempo van Alaphilippe niet volgen. Ook zijn eeuwige concurrent Mathieu van der Poel was niet sterk genoeg om op het podium te eindigen. Extra zuur voor de Belgen was de vierde plaats van Jasper Stuyven, waardoor er geen Belg op het podium staat in Leuven.

