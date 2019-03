Alaphilippe wint bij debuut na strijd met Fuglsang, Van Aert knap derde

In de wedstrijd, voerend langs olijfbomen, over vele lange onverharde stroken bestaand uit gravel, zand en klei, was het in tegenstelling tot vorig jaar droog. Geen modder, maar stof happen dus in Toscane. Het leverde schitterende beelden op, zoals alle edities vanaf de eerste in 2007 alleen al vanuit esthetisch opzicht een hoogtepunt vormen. Maar ook over de koers zelf viel weinig te klagen. Achter de weggesprongen Diego Rosa maakte een grote groep zich los en daarin waren zo ongeveer alle favorieten vertegenwoordigd.



Nadat Rosa was teruggehaald, plaatste Jakob Fuglsang op 23 kilometer een aanval. Wout van Aert en Julian Alaphilippe sprongen met hem mee. Na kort overleg werkten de drie prima samen en bouwden ze hun voorsprong op de slingerende wegen gauw uit. Op de voorlaatste gravelstrook, de steil omhooglopende Colle Pinzuto, moest Van Aert lossen. De Belg sloot in de ultieme finale wel weer aan, maar op de laatste muur naar Piazzo del Campo kon hij niet met de twee betere klimmers mee. Niettemin reed de Jumbo-Visma-aanwinst een uitstekende koers. Fuglsang probeerde met een lange versnelling Alaphilippe af te matten. Alleen kon hij niet tippen aan de explosiviteit van Julian Alaphilippe op de laatste klim.