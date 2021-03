Albergse coureur Bent Viscaal heeft gemengde gevoelens over Formule 2-debuut

ALBERGEN - Bent Viscaal kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn debuut in de Formule 2. De 21-jarige coureur uit Albergen vond de drie optredens in Bahrein hoopgevend, maar de gehoopte puntenfinish bleef uit. „Ik baal van het resultaat, maar weet dat de snelheid erin zit.”

Op het Bahrain International Circuit reikte Viscaal in drie wedstrijden tot de twaalfde, de dertiende en de zeventiende plek. Voor de coureur van het Trident-team was dat toch wel teleurstellend, omdat testsessies op hetzelfde circuit voorspoedig waren verlopen.

Ongelukkig

„Als ik zo naar het weekend kijk, ben ik tevreden met de snelheid. Die was, zeker voor een debutant, gewoon goed”, vertelt Viscaal. „In de kwalificatie was ik ongelukkig met de rode vlag, anders zat er zeker een toptienklassering in. Gedurende de eerste wedstrijd kwamen we door een technisch probleem snelheid tekort op het rechte stuk, waardoor ik nipt naast die tiende plaats greep.”

Volledig scherm Bent Viscaal in actie in de Formule 2. © Bent Viscaal PR

Safetycar

„Tijdens de tweede race zat het wel snor wat betreft de snelheid en deed de motor ook weer op vol vermogen mee. We leken op weg naar een goed resultaat, ik lag eventjes tweede, maar de safetycar kwam voor ons op een heel ongelukkig moment. We maakten de verkeerde beslissing door buiten te blijven. Zodoende bleek de gemaakte progressie voor niets, want ik verloor alle plekken die ik had goedgemaakt aan concurrenten die wél voor nieuwe banden binnen waren geweest.”

„De derde wedstrijd was haast een kopie van de tweede race: weer kwam ik naar voren en weer kregen we met een safetycarsituatie te maken, die voor ons verkeerd uitpakte. Ik baal best wel van de resultaten, maar ik ben heel tevreden met de snelheid. Trident zag er afgelopen weekend goed uit en we konden wat betreft het tempo heel goed meekomen.”

Rest van het seizoen

Hoe het seizoen er verder uit ziet, weet Viscaal nog niet. Daar hoopt hij snel duidelijkheid over te krijgen. ,,Heel gebruikelijk om alleen voor het openingsweekend te tekenen is het niet’’, zei Viscaal daar voor het raceweekend al over. ,,Maar dat heeft ook alles met geld te maken.” Een Formule 2-stoeltje is begeerd, dus kost zo’n zitje klauwen met geld. ,,Geld is niet makkelijk bij elkaar te harken. Maar de intentie is wel om er met een constructie uit te komen voor de rest van het jaar.”