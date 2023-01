Alberto Bettiol profiteert van droog weer en pakt proloog in Tour Down Under

Met video Arianne Hartono strandt op Australian Open: ‘Toen ik de baan af liep, zag ik het totale plaatje even niet’

Arianne Hartono is er niet in geslaagd voor het eerst in haar loopbaan de tweede ronde van een grand slam te bereiken. De nummer 240 van de wereld verloor in de openingsronde van de Australian Open met 6-4, 6-3 van de Amerikaanse Shelby Rogers, die 51ste staat op de mondiale ranglijst.

11:29