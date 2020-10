Albies helpt Braves met homerun aan zege bij start play-off finale tegen Dodgers

Korfbal­lers Zwart Wit verlaten sportpark in Delden na 46 jaar, met een lach en een traan

11 oktober DELDEN - Voor de jeugdspelers is de verhuizing van de korfbalvereniging Zwart Wit niet echt een thema. Maar de senioren die op zaterdagmiddag in actie komen moeten na het laatste fluitsignaal wel even slikken. Het is namelijk de laatste dag dat de club speelt op het eigen terrein aan de Sportlaan.