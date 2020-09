Albon eindelijk uit schaduw met podiumplaats: ‘Het voelt zo goed om hier te staan’

Joost Kemna vecht zich terug naar tweede plek in Lezerstour-klassement

12 september Een spectaculaire etappe naar Lyon zaterdag, met als winnaar wederom een Team Sunweb-renner. Søren Kragh Andersen was de andere renners in het peloton te slim af en soleerde naar de etappewinst. Goed nieuws voor Joost Kemna uit Enschede, die een flinke sprong maakt in het Lezerstour-klassement.