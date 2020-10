Albon moet zich komende GP’s bewijzen: ‘Interessante rijders op de markt’

Horner probeert zo de druk op te voeren op de in Londen geboren Thai voor de wedstrijd van dit weekeinde, en de GP van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. ,,Hij is een geliefd lid van het team, maar we moeten twee wagens hebben die elkaar amper ontlopen om het gevecht aan te gaan met Mercedes”, zei Horner, die volgend jaar ook een gooi wil doen naar de constructeurstitel. ,,Dat is wat we moeten doen, dat is het doel.”



Albon presteert niet constant in zijn eerste volledige jaar bij Red Bull. ,,We willen dat hij laat zien zijn plaats in het team waard te zijn en dat het niet nodig is dat we naar een alternatief zoeken. Iedereen in het team hoopt dat hij dat doet.” Van de door Red Bull dit seizoen behaalde 211 punten leverde Albon er slechts 64. ,,Er zijn interessante rijders op de markt”, voerde Horner de druk nog wat op.