Alderweireld wil graag meewerken aan bijzonder verzoek van fan

Twitter dééd inmiddels zijn ding, want de bewuste vrouw, die haar oproep zondag deed tijdens de huldiging van België in Brussel, werd opgespoord. Nathalie Standaert (24) uit Aalst is flink onder de indruk van Mega Toby, zo tekent Het Laatste Nieuws op. ,,We zijn zondag met een paar vriendinnen naar Brussel gegaan. Voor het WK had ik gezegd: als de Belgen wereldkampioen worden, dan dan zet ik een tattoo van Toby's handtekening. Ik was eigenlijk erg teleurgesteld dat de Rode Duivels het WK niet wonnen, maar ik wil die tattoo toch laten zetten.''