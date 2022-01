Er zijn natuurlijk grotere koersen die Valverde op zijn imposante palmares heeft staan. Maar de namen die de 41-jarige Movistar-kopman in de Spaanse eendagswedstrijd achter zich liet, liegen er niet om: Brandon McNulty eindigde als tweede en Aleksandr Vlasov finishte op drie seconden als derde. Michael Matthews kwam tekort op de steile slotklim en werd vierde.



Valverde begon in 2003 met het winnen van grote wedstrijden (onder meer twee ritzeges in de Vuelta) en is daar, los van een dopingschorsing, nooit mee opgehouden. Afgelopen seizoen schreef hij nog een etappe in het Critérium du Dauphiné op zijn naam.