Alejandro Valverde (41) pakt eindzege in Galicië, Jonas Vingegaard wint namens Jumbo-Visma

Alejandro Valverde is winnaar geworden van de Gran Camino, een nieuwe vierdaagse rittenkoers in het Spaanse Galicië. De slotetappe, een individuele tijdrit over ruim 15 kilometer, werd gewonnen door Mark Padun van de ploeg Education First.

Oekraïner Padun baarde vorig jaar baarde de opzien door twee bergritten te winnen in het Critérium du Dauphiné, toen nog in dienst van Bahrain.

Valverde eindigde in de tijdrit, ook nog achter zijn landgenoot Jesús Herrada, als derde en stootte daarmee de Canadees Michael Woods (10e in de tijdrit) van de eerste plek. Voor de 41-jarige renner van Movistar betekende het zijn 133e overwinning sinds hij in 2002 professioneel wielrenner werd. Valverde heeft aangekondigd aan het einde van dit jaar zijn loopbaan te beëindigen. Hij won in de Gran Camino ook de derde etappe.

Jonas Vingegaard bezorgt Jumbo-Visma zege in Drôme Classic

De Deen Jonas Vingegaard heeft de Franse wielerkoers Drôme Classic gewonnen. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma, vorig jaar tweede in de Tour de France, liet in de slotklim zijn medevluchter Juan Ayuso achter zich. De Spanjaard werd nog achterhaald door de Fransen Guillaume Martin en Benoît Cosnefroy, die de andere ereplaatsen verdeelden. Martin was de snelste van de twee.

Vingegaard begon dit weekeinde zijn seizoen. Zaterdag finishte hij als 33e in de Ardèche Classic, een koers die gewonnen werd door de Amerikaan Brandon McNulty. Voor de Deen was de winst in de Drôme Classic zijn zesde overwinning.