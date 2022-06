Aleksandrova zorgt voor verrassing met zege op Sabalenka in finale Rosmalen

Olav Kooij wint laatste etappe in ZLM Tour met sprintzege

Olav Kooij heeft ook de vijfde en laatste etappe van de ZLM Tour gewonnen. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma was in de sprint de snelste in de rit van Made naar Rijsbergen over ruim 160 kilometer en pakte zo ook de overwinning in het eindklassement. Kooij won drie van de vijf etappes in de ronde door Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

16:54