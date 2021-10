Alex Dowsett wil werelduurrecord opnieuw veroveren

De Britse wielrenner Alex Dowsett doet op 3 november een poging het werelduurrecord weer in handen te krijgen. De renner uit de ploeg Israel Start-Up Nation valt het huidige record van 55,089 kilometer aan op de wielerbaan van Aguascalientes in Mexico.

De Belg Victor Campenaerts is de huidige recordhouder. Hij reed de 55,089 kilometer op 16 april 2019 op de hooggelegen baan in Aguascalientes. Dowsett wilde vorig jaar december in Manchester het uurrecord al aanvallen, maar hij kreeg corona en moest de recordpoging uitstellen.

Nederlander Kai Reus heeft ook door corona zijn werelduurrecordpoging moeten uitstellen (tekst gaat verder onder de video)

De 32-jarige Dowsett pakte in mei 2015 het werelduurrecord af van de Australiër Rohan Dennis en zette het destijds in Manchester op 52,937 kilometer. Een maand later was hij het record alweer kwijt aan zijn landgenoot Bradley Wiggins, die op dezelfde wielerpiste 54,526 kilometer reed.

“Toen ik in 2015 het record pakte, was ik toch een beetje gefrustreerd, want ik voelde dat er meer in de tank zat. Ik wil nu echt zien waartoe ik in staat ben, al heeft Victor de lat hoog gelegd”, zei Dowsett. “Op hoogte rijden betekent dat je minder vermogen nodig hebt, maar de ijle lucht kan wel de ademhaling bemoeilijken. Toch denk ik dat de hoogte gunstiger zal uitpakken.”

Dowsett won knap een etappe in de Giro van 2020 (tekst gaat verder onder de video)

Ganna aast ook

Mocht Dowsett een nieuwe record neerzetten, dan bestaat er een kans dat deze wederom snel uit de boeken wordt gereden. De Italiaan Filippo Ganna overweegt namelijk volgend jaar ook een aanval te gaan doen op het werelduurrecord. De 25-jarige Ganna, die onlangs zijn wereldtitel tijdrijden prolongeerde, acht zichzelf in staat om de prestatie van Victor Campenaerts uit 2019 te overtreffen.

“Ik ga daar in januari met het team over praten”, zegt Ganna, die voor Team Ineos rijdt. In een interview in La Gazzetta dello Sport vertelt de Italiaan dat hij eerder dit jaar al eens een test van een half uur heeft gedaan. Hij haalde toen een gemiddelde snelheid van 57,5 kilometer per uur. “Ik was daarna echt gebroken. Ik heb daarvan geleerd dat je zoiets heel goed moet aanpakken en dat het ongelooflijk veel kracht en energie kost.”

Ganna behoort tot de beste tijdrijders ter wereld. Zo won hij dit jaar in de Giro beide tijdritten. Op de Olympische Spelen kwam Ganna niet verder dan de vijfde plek in de race tegen de klok. De Italiaan pakte in Japan wel goud op de baan met de Italiaanse achtervolgingsploeg. Op de EK werd hij in de tijdrit verslagen door de Zwitser Stefan Küng, maar kort daarna pakte Ganna wel weer de regenboogtrui bij de WK in Vlaanderen.

