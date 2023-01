Alex Pastoor verlengt bij Almere City, Tom Boere verruilt Cambuur voor NAC

Eerst Frankrijk, daarna Kroatië: Ronald Koeman begint met twee krakers aan nieuwe periode als bondscoach

De finaleronde van de Nations League moet in juni een voetbalfeest worden in eigen land. Oranje treft in een minitoernooi met vier landen eerst Kroatië en hoopt daarna op een finale in de Kuip tegen Spanje of Italië. ,,Om een prijs spelen is altijd goed’’, zegt bondscoach Ronald Koeman.

25 januari