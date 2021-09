Alexander Albon keert terug in Formule 1: voormalig teamgenoot Verstappen volgt Russell op

Albon reed in 2019 de eerste twaalf races voor Red Bull Toro Rosso, waarna hij dat jaar afsloot als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hij naam het stoeltje over van Pierre Gasly. Vorig jaar, in 2020, was Albon nog steeds teamgenoot van Verstappen, maar hij kon weinig indruk maken. Zijn beste prestaties waren twee podiumplekken in Toscane en Bahrein. In beide races werd hij derde. In het huidige seizoen had Albon geen stoeltje in de Formule 1 nadat hij was vervangen door Sergio Pérez.