Alexander Boeblik is ook te sterk voor Andrej Roeblev en bekroont topweek met titel in Halle

Wout Poels in dienst van Mikel Landa naar tiende Tour de France

Wout Poels (35) rijdt zijn tiende Tour de France in dienst van Mikel Landa. De Spanjaard staat als kopman van wielerploeg Bahrain Victorious aan de start op 1 juli in Bilbao. Landa eindigde eerder twee keer als vierde in de Tour, in 2017 en 2020.