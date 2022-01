Alexander Zverev verrast door ontvangst op Australian Open: ‘Dacht dat iedereen me hier zou haten’

,,Ik merkte dat jullie lang in een lockdown hebben gezeten”, grapte Alexander Zverev na zijn winstpartij op de Australian Open tegenover het publiek. De 24-jarige Duitser won in de tweede ronde eenvoudig (6-4, 6-4 en 6-0) van de thuisspelende Australiër John Millman.

,,Ik had me voorbereid op veel gejoel tegen me en dat iedereen me hier zou haten na afloop. Maar sport heeft deze sfeer nodig", vervolgde Zverev. ,,Ik wil voor publiek spelen, ongeacht of ze voor of tegen me zijn.” Zverev oogstte met die opmerking alsnog een warm applaus.

Corona

Zverev vermoedt dat er meerdere tennissers op de Australian Open het coronavirus bij zich dragen. ,,Maar er wordt niet getest”, sprak de Duitser zijn zorg uit. De Franse tennisser Ugo Humbert meldde vandaag dat hij positief had getest op het virus, een dag nadat hij door zijn landgenoot Richard Gasquet was uitgeschakeld op het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. Hij moet daarom een week in quarantaine in Australië blijven.

Deelnemers aan de Australian Open moeten volledig gevaccineerd zijn. Zverev: ,,Maar we mogen gewoon ergens gaan eten en gewoon doen wat we willen. Het lijkt me vanzelfsprekend dat er meer mensen besmet zullen raken. Ik denk dat er tennissers hier zijn gearriveerd met een besmetting. Ik denk ook dat anderen het hier hebben opgelopen. Maar we worden niet getest. Als dat zou gebeuren, denk ik dat er meer besmettingen uitkomen.”

Volgens Australia ABC News worden spelers geacht dagelijks een zelftest te doen en zijn ze bij aankomst getest. Dat zou tussen de vijfde en de zevende dag van hun verblijf opnieuw moeten gebeuren. Zverev zei zo veel mogelijk in zijn eigen bubbel te blijven in de jacht op zijn eerste grandslamtitel. ,,Ik ben de deur nog amper uit geweest, ik neem geen enkel risico.”

Zverev neemt het in de volgende ronde op tegen een qualifier, de Moldaviër Radu Albot. Die was in zijn partij uit de tweede ronde in drie sets te sterk voor de Australiër Aleksandar Vukic. Zverev neemt voor de zevende keer deel aan de Australian Open. In 2020 was het bereiken van de halve finales in Melbourne zijn beste resultaat. Vorig jaar reikte hij tot de kwartfinales.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.