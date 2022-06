Alexander Zverev zet streep door Wimbledon: ‘Mogelijk maanden aan de kant’

Basketbal: geen recht­streek­se promotie, vrouwen Uitsmij­ters in de wachtkamer voor plek in promotiedi­vi­sie

Het is vrouwen van Uitsmijters niet gelukt rechtstreeks te promoveren naar de promotiedivisie, het een na hoogste niveau in Nederland. De finale van de play-offs in de eerste divisie werd met 54-50 verloren van Cangeroes 3. Desondanks gaat Uitsmijters proberen een plek in de promotiedivisie te bemachtigen. „Daar willen we naar toe.”

6 juni