Alfa Romeo behoudt vrouwelijke testrijder

Calderón is al redelijk gearriveerd in de autosport. Ze reed vorig jaar in de GP3 en is voor komend jaar gepromoveerd naar de Formule 2, het voorportaal van de koningsklasse. Vorig jaar testte ze een bolide van Sauber in Mexico-Stad en op Fiorano, het eigen circuit van Ferrari in Italië.



De laatste vrouw die daadwerkelijk actief was in de Formule 1 was de Italiaanse Lella Lombardi. Zijn reed in de jaren zeventig twaalf grands prix, met de zesde plaats in Spanje als hoogste klassering.