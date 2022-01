Alfred Schreuder en Club Brugge bijna akkoord over contract voor onbepaalde tijd

Alfred Schreuder en Club Brugge bereiken naar verwachting vandaag een akkoord over een samenwerking. Net als zijn voorganger, de naar AS Monaco vertrokken Philippe Clement, zal de 49-jarige Nederlander een contract voor onbepaalde tijd gaan tekenen.

De oud-middenvelder is beschikbaar sinds hij in oktober het veld moest ruimen als assistent-trainer bij FC Barcelona in het spoor van de ontslagen hoofdcoach Ronald Koeman. Daarvoor was Schreuder zelf hoofdtrainer, onder meer bij Hoffenheim in de Bundesliga. Die club leidde hij in het seizoen 2019/2020. Hij stapte er zelf op, omdat zijn ambities niet strookten met die van de clubleiding. Daarvoor werkte hij bij Ajax als rechterhand van Erik ten Hag.

Onlangs toonde FC Basel al interesse in Schreuder, maar die besloot niet tussentijds in te stappen bij de Zwitserse recordkampioen. Club Brugge startte dit seizoen met grote internationale ambities, maar in een Champions League-poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en RB Leipzig lukte het niet om door te stoten. Ook een vervolg in de Europa League zat er niet in.

Volledig scherm Charles De Ketelaere en Noa Lang, de jonge smaakmakers van Club Brugge. © BELGA

In eigen land is een nieuwe landstitel ook bepaald geen zekerheid. ‘Blauw-Zwart’ staat tweede met zeven punten minder dan de verrassende koploper Royale Union Saint-Gilloise. In België wordt de kampioen echter pas bepaald na afloop van de reguliere competitie via play-offs. Daarin worden de eerder behaalde punten van elke ploeg gehalveerd. Club Brugge speelt op donderdag 27 januari thuis tegen de koploper en speelt in februari in de halve finales van de Croky Cup tegen AA Gent.

Bij Club Brugge staan met aanvoerder Ruud Vormer (33), spits Bas Dost (32) en vleugelaanvaller Noa Lang (22) al drie Nederlandse spelers onder contract. Lang pakte op tweede kerstdag rood na de verloren stadsderby tegen Cercle Brugge (2-0), waardoor hij geschorst is voor de competitiehervatting tegen Sint-Truiden op zaterdag 15 januari. Club Brugge speelt deze week mogelijk nog een oefenwedstrijd tegen Feyenoord, maar de selectie van Arne Slot moest een streep door het trainingskamp in Marbella zetten vanwege te veel coronabesmettingen.

