Alle 16-jarige Champions League-debutanten: Van Wilshere tot Fati

Dortmund-talent Youssoufa Moukoko kan vanavond tegen Club Brugge de jongste debutant ooit worden in de Champions League. Afgelopen week werd de spits 16 jaar en zondag debuteerde hij in de Bundesliga. Elf keer eerder kwam deze eeuw een 16-jarige in actie in de Champions League.

Momenteel is Ansu Fati (18) de meest in het oog springende van de elf. In La Liga maakte de buitenspeler dit seizoen vier doelpunten in zeven wedstrijden voor het FC Barcelona van Ronald Koeman. Ook in de Champions League mocht Fati drie keer meedoen en scoorde hij eenmaal. Ruim een jaar geleden debuteerde de in Guinea-Bissau geboren Spaans international tegen Borussia Dortmund.

Waar Fati waarschijnlijk de meeste aandacht verdient, zijn de prestaties van Leicester City-speler Youri Tielemans misschien wel groter. Tielemans is 23 jaar en speelde al meer dan 350 wedstrijden betaald voetbal. Momenteel maakt de middenvelder indruk in de Premier League. In 2013 debuteerde de 34-voudig Belgisch international namens Anderlecht in het miljoenenbal. Voor 25 miljoen vertrok de middenvelder vier jaar later naar Monaco, in januari 2019 stapte Tielemans eerst tijdelijk en later permanent over naar de Premier League.

Volledig scherm Ronald Koeman groet Ansu Fati. © AFP

Waar de eerste twee namen hard aan de weg aan het timmeren zijn, leven Moise Kean (20) en Bryan Cristante enigszins tussen wal en schip. Kean begon veelbelovend bij Juventus en werd vorig jaar voor bijna dertig miljoen euro opgehaald door Marcel Brands’ Everton. In Liverpool kon de spits de hoge verwachtingen niet waarmaken. Kean werd verhuurd aan PSG en is in Parijs op weg naar eerherstel met vijf goals in alle competities.

Bij de Italiaanse rivaal van Juventus, AC Milan, debuteerde vijf jaar voor Kean middenvelder Cristante. Na zijn debuut tegen FC Viktoria Pilsen in 2011 werd Cristante een paar jaar later voor ruim vijf miljoen euro opgepikt door Benfica. Na verhuurperiodes bij Palermo, Pescara en Atalanta nam de laatste club hem definitief over in 2018. Zonder nog een wedstrijd te spelen werd de middenvelder alweer verhuurd en uiteindelijk verkocht aan AS Roma. In Rome lijkt de 25-jarige Canadese Italiaan zijn thuis te hebben gevonden.

Volledig scherm Moise Kean. © REUTERS

De grootste teleurstelling van deze lijst is zonder twijfel Jack Wilshere. De 28-jarige Engelsman is momenteel clubloos. Na bij Arsenal niet te zijn geslaagd, werden zijn periodes bij Bournemouth en West Ham ook geen succes. In 2008 debuteerde Wilshere in de Champions League tegen Dinamo Kiev. Ook van Alen Halilovic werd veel verwacht na zijn Champions League-debuut in 2012 namens Dinamo Zagreb. Sinds gisteren is de 24-jarige Kroaat neergestreken bij Birmingham City. Na periodes bij onder andere FC Barcelona, HSV, AC Milan en Heerenveen. Voorlopig is de grote belofte nog niet ingelost.

Van sommige andere voetballers zou je mogelijk nooit hebben gehoord, als ze niet als 16-jarige al deelnamen aan de grootste voetbalcompetitie ter wereld. Charalampos Mavrias (26) speelde tien jaar geleden mee met Panathinaikos tegen Roebin Kazan en is na omzwervingen tegenwoordig actief bij Omonia Nicosia op Cyprus. Op dezelfde dag debuteerde Kenneth Zohore (26) met FC Kopenhagen bij FC Barcelona. Na Kopenhagen is Zohore alweer bij zijn zevende club beland, maar speelde hij al wel meer dan tweehonderd wedstrijden betaald voetbal. Voornamelijk in Scandinavië en in de Championship. Momenteel is de Deen onderdeel van de ziekenboeg van West Bromwich Albion, na een verhuurperiode aan Millwall.

Volledig scherm Alen Halilovic. © BSR Agency

Begin deze eeuw lag de wereld aan de voeten van Aleksandr Pavlenko. De 35-jarige Rus maakte zijn Champions League-debuut tijdens een 2-1 nederlaag in de Kuip. De middenvelder heeft zijn voetbalschoenen inmiddels weer aangetrokken op het derde Russische niveau, nadat hij stopte in 2018. Pavlenko haalde nooit het Russische elftal, maar speelde 150 wedstrijden voor Spartak Moskou.

Drie jaar na hem debuteerde Anthony Vanden Borre, die bij veel voetballiefhebbers wel een belletje zal laten rinkelen. De 34-jarige Belg maakte kennis met het miljoenenbal in 2004 namens Anderlecht. Vandenborre speelde buiten België voor Fiorentina, Genoa, Portsmouth en Montpellier. Bij de laatste club speelde hij in 2016 zijn laatste wedstrijd in Europa. De meest recente toetreder tot de club van 16-jarige Champions League-debutanten is Rayan Cherki. Namens Lyon speelde hij een jaar geleden mee tegen Zenit. Dit seizoen kwam de aanvallende middenvelder van zeventien zeven competitiewedstrijden in actie.

Volledig scherm Jonas Gutierrez (L) en Jack Wilshere in 2011. © EPA