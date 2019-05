Alle ogen zijn gericht op Ajax voor ‘grootste duel ooit in Arena’

Voor het eerst in zes jaar geen Messi en Ronaldo

7:40 Voor het eerst sinds 2013 wordt de finale van de Champions League gespeeld zonder Lionel Messi of Cristiano Ronaldo op het veld. Ronaldo vloog er met Juventus al in de kwartfinales uit, tegen Ajax. Messi leek met FC Barcelona de plek in de eindstrijd al bijna binnen te hebben na de zege van 3-0 vorige week op Liverpool, maar in de return ging het dinsdag helemaal mis voor de Catalanen.