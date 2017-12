Alle priemende ogen op Olga Fatkoelina

Door Rik Spekenbrink



Er klinkt geen boegeroep, daar is het schaatspubliek – voor zover al aanwezig in Calgary – te netjes voor. Maar Olga Fatkoelina voelt de priemende ogen als ze vanavond aan de start staat van de 1000 meter. Ze wordt door haar collega’s en veel volgers met de nek aangekeken, nadat ze vorige week door het Internationaal Olympisch Comité voor het leven werd geschorst voor de Olympische Spelen wegens ‘overtredingen van het dopingreglement’ in Sotsji, 2014.

Het curieuze feit doet zich voor dat de Internationale Schaatsunie (ISU) de straf niet of nog niet overneemt. Ze is daarom gewoon gerechtigd om aan de wereldbekerwedstrijden mee te doen. De ISU zou eerst een onderbouwing van het IOC willen hebben. Een voorlopige schorsing had gekund, maar ook daarvoor is niet gekozen.

En dus loopt Fatkoelina deze dagen gewoon rond in de Olympic Oval. Ze heeft wel eens vrolijker gekeken, dat moet gezegd, maar de Russen kiezen er niet voor om haar terug te trekken. Sterker nog, Fatkoelina stond vrijdag gewoon op de hoogste trede van het podium, toen ze met de Russische ploeg de team sprint had gewonnen. Zoals ook Alexander Roemjantsev gewoon de 5 kilometer reed. Hij kreeg dezelfde straf als Fatkoelina, maar is een minder bekende naam. Fatkoelina won op de Spelen van Sotsji zilver op de 500 meter, een medaille die Margot Boer als het goed is binnenkort in haar brievenbus kan verwachten.

Weinig schaatsers spreken zich uit over de Russen. Ireen Wüst deed het wel. Het voelt alsof Fatkoelina wordt gedoogd, zei ze, en dat is niet goed.