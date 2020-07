Alle seinen op groen: geen coronabesmettingen bij start F1

LIVE | Domineert Mercedes ook derde vrije training in Oostenrijk?

11:35 De eerste Formule 1-race van het seizoen is nog maar een dag van ons verwijderd. Vandaag staan op de Red Bull Ring in Oostenrijk de derde en laatste vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op het programma. Volg het allemaal op de voet in onze liveblogs.