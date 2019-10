Alleen Mercedessen sneller dan Verstappen in tweede en laatste training

Het tweede gedeelte stond in het teken van de longruns en racesimulaties, waardoor er aan de tijden weinig meer veranderde. Bottas - die eerder in de training nog spinde - en Lewis Hamilton verdeelden de eerste twee plekken wederom. Mercedes heeft voor deze GP een aerodynamische update gekregen en dat lijkt het team vooralsnog geen windeieren gelegd te hebben. Verstappen volgde op een kleine drie tienden van de Fin, daar weer achter zitten Charles Leclerc en Sebastian Vettel.



Afgelopen nacht werd bekend dat de kwalificatie, zoals al de verwachting was, vanwege tyfoon Hagibis op zondagochtend (03.00 uur Nederlandse tijd) wordt verreden in plaats van morgen. Sterker nog, het circuit wordt helemaal afgesloten op zaterdag en dus is er ook geen derde vrije training meer gepland.