Alleen Prins Bernhard zou vast geen moeite hebben met koninklijke status Ajax

We hebben het over 1996, social media was iets van Mars (voor alle duidelijkheid: de planeet), de enige talkshow was die van Sonja Barend en in Amsterdam vonden ze in die dagen - het waren de topjaren onder Louis van Gaal - dat spelers van Ajax de beste, braafste en keurigste waren van het heelal. Om de grootsheid van de club te onderstrepen droegen de spelers later stropdassen met het nummer 1 erop en vroegen bestuurders of Ajax de koninklijke status kon krijgen.