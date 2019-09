Alleen Raúl en Rooney waren met hattrick jonger dan Haland

Slechts twee spelers waren jonger bij het maken van een hattrick in de Champions League. Dat waren Raúl González Blanco (18 jaar en 113 dagen in 1995) en Wayne Rooney (18 jaar en 340 dagen in 2004). Haland is nu 19 jaar en 58 dagen oud. De in juli 2000 in Leeds geboren Haland is wel de jongste speler ooit in een Europese competitie met een hattrick in de eerste helft.