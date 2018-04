Alles is anders in Parijs-Roubaix: volgauto's en bandenspanning

Volgauto’s

Acht jaar geleden zei Gerry van Gerwen, destijds baas van de inmiddels opgeheven wielerploeg Milram, tegen het AD: ,,Echt, voor minder dan een ton ben je niet klaar.” Zonder dat bedrag wist een ploeg in Parijs-Roubaix: eigenlijk rijden wij vandaag geen fatsoenlijke koers. De wielerklassieker is de ultieme aanslag op renners, fietsen, ploegleiding en mecaniciens. En zelfs de volgwagens krijgen een transformatie. Parijs-Roubaix leent zich alleen voor auto’s die hoger op hun wielen staan. De weg is ronder en hoger in het midden. Beschadigingen aan de onderkant zijn makkelijk gemaakt. Ploegleider Daan Luijkx deed ooit een verzoek om extra stalen platen onder de Volvo’s van zijn toenmalige ploeg Vacansoleil te zetten. Luijkx: ,,Dat was nog wel grappig toen we de auto’s bestelden. De reactie van de leverancier was: je gaat er toch geen rally mee rijden? Nee, zei ik, we rijden Parijs-Roubaix.”

Bandenspanning

Op goede wegen in de Tour is de bandenspanning doorgaans minimaal 7 bar. De spanning bij Parijs-Roubaix? In sommige gevallen, afhankelijk van het gewicht van de renner, zelfs onder de 3 bar. Met een lagere bandenspanning heeft een renner meer grip, maar de voornaamste reden is dat de klap van de kasseien door zachtere banden deels opgevangen wordt.



Overigens zit er ook een verschil tussen het voor- en achterwiel door het lichaamsgewicht achterop. Relatief zwaardere renners zijn sowieso in het voordeel bij Parijs-Roubaix, zij stuiteren minder dan een lichtere concurrent en hebben meer grip op de kasseien.



Skyploegleider Servais Knaven – zelf winnaar in 2001 én zestienvoudig ervaringsdeskundige in het uitrijden van de race - vindt dat trainen op kasseienstroken niet onderschat mag worden. ,,Eigenlijk moet je deze strook tien keer op en neer rijden”, zei hij in januari na een training aan het einde van het Bos van Wallers. ,,Eén verkenning zal misschien niet het verschil maken, maar meerdere verkenningen zeker wel.”



Het is volgens hem de enige manier om enigszins controle te houden op de verder zo onvoorspelbare wedstrijd die Parijs-Roubaix door de lastige kasseienstroken is.