Alles over de Players Championship Finals, zeges Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert

Met de Players Championship Finals is vandaag de grote generale repetitie voor het WK Darts begonnen. Michael van Gerwen is een van de liefst twaalf Nederlanders in het Engelse Minehead.

Van Gerwen start het toernooi tegen Ryan Meikle en wil na de Premier League, de World Matchplay en de World Grand Prix zijn vierde major van het jaar winnen. ,,Ik heb vaak diep moeten gaan, maar dat is goed. Iedereen weet dat de afgelopen jaren zwaar voor me zijn geweest, maar het belangrijkste is de manier waarop je jezelf terugknokt en dat heb ik dit jaar goed gedaan. Ik wil vooruit, meer toernooien winnen en de enige manier daarvoor is door hard te blijven werken", aldus Van Gerwen die twee Players Championships op zijn naam schreef dit jaar.

Het deelnemersveld van de Players Championship Finals bestaat uit de 64 beste darters van de 30 Players Championship-toernooien die dit jaar werden gespeeld. Naast Van Gerwen zijn er nog liefst elf Nederlanders van de partij. Dirk van Duijvenbode was tijdens de dertig toernooien de best presterende Nederlander en is als vierde geplaatst.

Dirk van Duijvenbode was dit jaar de beste Nederlander op de Players Championship.

Aubergenius heeft gezelschap van Danny Noppert (14), Van Gerwen (22), Jermaine Wattimena (40), Raymond van Barneveld (42), Geert Nentjes (44), Danny Jansen (47), Vincent van der Voort (53), Niels Zonneveld (58), Kevin Doets (60) en Martijn Kleermaker (62).

Gian van Veen, die onlangs in een Players Championship-finale verloor van Gerwyn Price, viel in eerste instantie als nummer 65 nipt buiten de boot, maar omdat Peter Wright zijn titel niet zal verdedigen is hij óók van de partij. Snakebite wil zijn vrouw Joanne, die problemen heeft met haar gezondheid, bijstaan. Van Veen verloor in de eerste ronde met 6-2 van Ross Smith.

Noppert maakte indruk met een 6-1 zege op Simon Whitlock. De Fries gooide ruim 106 gemiddeld. Dirk van Duijvenbode was Mickey Mansell met 6-5 de baas, Martijn Kleermaker verraste Nathan Aspinall met 6-4. Ook Jermaine Wattimena staat in de tweede ronde, dankzij een 6-3-zege op Brendan Dolan.

In de eerste en tweede ronde wordt er gespeeld naar een best of 11 legs, in de derde ronde en kwartfinale naar een best of 19 legs en in de halve finale en finale naar een best of 21 legs. Het toernooi werkt via een knock-outsysteem. Wie verliest, is meteen uitgeschakeld.

In totaal wordt er circa 580.000 euro aan prijzengeld verdeeld. De winnaar mag 116.000 euro bijschrijven op zijn rekening, de verliezend finalist 58.000 euro, de halvefinalisten 29.000 euro, de kwartfinalisten 17.500 euro, de achtste finalisten 11.600 euro, de verliezers van de tweede ronde 5.800 euro en de darters die meteen sneuvelen 2.900 euro.

Winnaars Players Championship Finals

2009: Phil Taylor

2010: Paul Nicholson

2011 (feb): Phil Taylor

2011 (dec): Kevin Painter

2012: Phil Taylor

2013: Michael van Gerwen

2014: Gary Anderson

2015: Michael van Gerwen

2016: Michael van Gerwen

2017: Michael van Gerwen

2018: Daryl Gurney

2019: Michael van Gerwen

2020: Michael van Gerwen

2021: Peter Wright

Uitslagen en Programma

Vrijdag 25 november - Hoofdpodium

Rob Cross - Kevin Doets 6-3

Joe Cullen - Rowby-John Rodriguez 6-2

Damon Heta - Ricardo Pietreczko 5-6

James Wade - Mensur Suljovic 6-2

Josh Rock - Cameron Menzies 3-6

Gian van Veen - Ross Smith 2-6

Nathan Aspinall - Martijn Kleermaker 4-6

Dimitri Van den Bergh - Martin Lukeman 6-5

Danny Noppert - Simon Whitlock 6-1

Michael Smith - Ritchie Edhouse 5-6

Gerwyn Price - Ryan Joyce

Kim Huybrechts - Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen - Ryan Meikle

Luke Humphries - Nathan Rafferty

Baan 2

Andrew Gilding - Ricky Evans 6-2

Callan Rydz - Madars Razma 6-5

Daryl Gurney - Keegan Brown 6-3

Scott Williams - Alan Soutar 6-4

Brendan Dolan - Jermaine Wattimena 3-6

Jim Williams - Mike De Decker 4-6

Krzysztof Ratajski - William O’Connor 6-4

Adrian Lewis - Keane Barry 4-6

José de Sousa - Danny Jansen 6-2

Dirk van Duijvenbode - Mickey Mansell 6-5

Ryan Searle - Mervyn King 6-4

Stephen Bunting - Jamie Hughes

Chris Dobey - Geert Nentjes

Martin Schindler - Vincent van der Voort

Jonny Clayton - John O’Shea

Matt Campbell - Steve Beaton

Gabriel Clemens - Gary Anderson

Dave Chisnall - Niels Zonneveld

Zaterdag 26 november - Tweede ronde (vanaf 13.45 uur)

Zaterdag 26 november - Derde ronde (vanaf 20.00 uur)

Zondag 27 november - Kwartfinales (vanaf 13.45 uur)

Zondag 27 november - Halve finales & Finale (vanaf 20.00 uur)

