Alles over de strijd tussen blikvangers Salah en Ronaldo

'Moet je 'm weer zien blijven hangen voorin. Verdekt, onder de radar, zo speelt hij steeds vaker zijn wedstrijden. Maar ineens slaat-ie toe. Zo leep. Irritant gewoon'. In de trainerskamer bij Borussia Dortmund wees Peter Bosz afgelopen september op zijn laptop. Daarop draaide de CL-wedstrijd van een avond eerder tegen Real Madrid. Bosz ging die over een paar minuten met zijn spelers nabespreken en ondanks het chagrijn van de nederlaag keek hij toch vooral ook met bewondering naar Cristiano Ronaldo. Of eigenlijk: naar de 'nieuwe' versie van de Portugees.



Want de alom aanwezige dribbelkoning van weleer, die is niet meer. Ronaldo, 33 inmiddels, gaat steeds economischer spelen. En dat uit zich ook in sprekende details. Let er morgen maar eens op hoe hij bijvoorbeeld steeds slim passief buitenspel blijft staan. Zodat je hem dan niet kunt dekken. Want daar had Peter Bosz het over die dag. Maar komt de nieuwe Ronaldo onder de radar vandaan, en brengen zijn ploeggenoten hem in stelling, dan is het nog steeds ouderwets 'boem' raak.