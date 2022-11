Allesbehalve geweldig uitzicht voor schaatsers: ‘Eerlijk gezegd vind ik die kalender helemaal niks’

Max Verstappen uitgespro­ken over aanvaring met Lewis Hamilton: ‘Dacht dat vorig jaar achter ons lag’

Vroeg in de Braziliaanse Grand Prix was daar eindelijk weer eens een gevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, die de schuld in de schoenen geschoven kreeg. ,,Maar er was van zijn kant nul intentie om wat ruimte voor mij te laten.”

13 november