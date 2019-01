Almelose beachvolleyballer aan de bak in Haagse World Tour

Winnen van de Fransen wordt zeker een zware opgave, zegt Nijeboer, afgelopen seizoen nog actief bij de Hengelose topdivisionist Webton. „Normaal gesproken speel ik wedstrijden in het 1- of 2sterrenniveau. In Den Haag mogen we meedoen in het viersterrentoernooi. Het niveau daarin ligt natuurlijk stukken hoger. Maar ook als we verliezen, wordt het een zeer bijzondere ervaring. We spelen op centre court in het belangrijkste beachvolleybaltoernooi van Nederland.”