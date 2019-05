Almelose coureur Wim Kleiman uit competitie na sleutelbeenbreuk

Promotie-held El Ghazi eert Nouri en wil bij Aston Villa blijven

21:41 Als het aan Anwar El Ghazi ligt, speelt hij ook volgend seizoen bij het net gepromoveerde Aston Villa. De huurling van Lille speelde een glansrol in de beslissende 2-1 play-offzege op Derby County (hij maakte de 1-0 en leidde de 2-0 in) en wil niets liever dan in Birmingham blijven. Ook kwam hij met een mooi eerbetoon aan zijn vriend Abdelhak Nouri.