Almelose crosser Veldman grijpt naast wereldtitel in GP zijspan

Veldman begon als klassementsleider aan de laatste drie manches tijdens het raceweekeinde in Oss. De voorsprong van de Almeloër was miniem: één punt voorsprong op het Belgisch/Nederlandse koppel Vanluchene/Bax en vier punten op het duo Bax/Musset.

Het zijspantalent, geboren en getogen in Kampen maar sindskort woonachtig in Almelo, startte in Oss met de rode nummerplaat als leider in de tussenstand van het WK. Zaterdag zakte Veldman echter al naar een derde plaats na afloop van de eerste manche.

Op slag kansloos

Direct in de eerste van twee manches op zondag liep de achterstand verder op naar tien punten op de nieuwe koploper Etienne Bax en zeven op Vanluchene. De beslissing viel in de laatste manche. Al in de eerste ronde kwam het tussen een botsing van Veldman en Vanluchene, waarna Bax een gaatje vond in de chaos om zich tussendoor te wurmen. De kersverse Almeloër bleef nog het langst op de grond liggen en moest vanaf de laatste positie. Voor de wereldtitel was hij op slag kansloos.