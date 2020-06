Almelose wielrenner Kleiman per direct gestopt

In een reactie aan WielerFlits laat Wim Kleiman weten zijn laatste wegkoers te hebben gereden. Voor de start van die wielerseizoen wist de Almeloër al dat 2020 zijn laatste jaar als wegrenner zou worden. De coronacrisis heeft het afscheid echter versneld. Als gevolg van de uitbraak van het virus viel de financiële vergoeding bij zijn wielerploeg weg. Om toch rond te kunnen komen, ging Kleiman solliciteren voor een fulltime baan. „Dat het zo eindigt is jammer. Maar voor mezelf ben ik al gestopt. Misschien komen er nog wedstrijden dit jaar in Nederland, maar ik ben een beetje pessimistisch. Ik heb geen motivatie meer om te blijven trainen voor een paar wedstrijden”, aldus de Almeloër tegenover WielerFlits .

Kleiman, die in 2017 als renner van de regionale formatie Kanjers voor Kanjers de Ronde van Achterhoek won, kwam als continentale renner uit voor À Bloc, voorheen Monkey Town. In totaal heeft hij twee jaar als semi-prof op de weg gereden. Behalve zijn zege in de Achterhoek was zijn ritoverwinning in Turkije de meest opvallende prestatie. Kleiman is onlangs begonnen als chemisch analist bij een laboratorium.